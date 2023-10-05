إشكال كبير في جبل البداوي.. إحراق مطعم ورصاص كثيف (صور)

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال فردي في منطقة جبل البداوي، تخلله تبادل لاطلاق النار واحراق مطعم قبل أن يتدخّل الجيش الذي وصل إلى المكان وتعرّض لاطلاق نار.وفي التفاصيل، وقع إشكال كبير في منطقة جبل البداوي بين عائلتين، تطور لاحقاً الى اشتباك مسلح استخدمت خلاله الاسلحة الرشاشة من دون وقوع اصابات.واقتصرت الاضرار على الماديات، وافيد باحتراق مطعم عن طريق الخطأ في المحلة المذكورة.وقد عرف ان سبب الاشكال ناتج عن استفزازات بين الطرفين.وحضر الجيش الى المكان وفرض طوقاً امنياً، فيما لا يزال العمل جارٍ لتعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفم.ويعمل اهالي المنطقة على تهدئة الامور بعد ان سادت اجواء من التوتر والهلع بين المواطنين نتيجة الرصاص الكثيف.