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لبنان

بري يسلم السفير المصري درع مجلس النواب اللبناني بمناسبة انتهاء مدة عمله

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:55
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سلم الرئيس نبيه بري، درع مجلس النواب اللبناني، لسفير جمهورية مصر العربية دكتور ياسر علوي، بمناسبة انتهاء مدة عمله في لبنان. 
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