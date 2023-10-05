Advertisement

لبنان

تحليق مروحية تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي

Lebanon 24
05-10-2023 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1114045-638321368334129137.jpg
Doc-P-1114045-638321368334129137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسجل في هذا الوقت تحليق لمروحية تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وتنفذ هذه المرورية طلعات استكشافية على علو منخفض فوق محاور ابل السقي الوزاني الغجر مرتفعات رويسات العلم بركة بعثائيل خراج كفرشوبا وصولا حتى بركة النقار ومنشورات حرمون خراج بلدة شبعا.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2023-10-05
01:00 | 2023-10-05
03:00 | 2023-10-05
02:00 | 2023-10-05
18:00 | 2023-10-05
17:30 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24