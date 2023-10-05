تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء اليوم

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.