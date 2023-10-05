هل يصدر مجلس الوزراء موزانة الـ2024 بمرسوم وفق ما تنص المادة 86 من الدستور؟ بحسب تقرير لـ"lbci" فانّ مصادر في رئاسة الحكومة قالت ان هذا الامر يمكن ان يحصل ان لم يكن مجلس النواب قد اقر مشروع الموازنة في نهاية كانون الثاني المقبل، معتبرة انّ الوزراء الذين ناقشوا المشروع ووافقوا عليه لا يمكن ان يرفضوا هذه الخطوة الدستورية والتي قد تؤدي لاول مرة الى ان تكون الموازنة فاعلة في موعدها الدستوري.

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