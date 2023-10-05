اللواء البيسري: النزوح السوري هو الهاجس الاول والتحدي الأكبر

إعتبر مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن "ملف النزوح السوري هو الهاجس الاول والتحدي الأكبر"، لافتا إلى أن "وجودنا ليس من السهل أن يكون بخطر ونحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان" ومعتبراً انه "لا يمكننا القول بان الخطر وجودي لأن وجودنا اهم واكبر بكثير من هذا الامر".

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وفي حديث لـ"mtv"، أشار الى ان "ملف النزوح له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرق"، وقال: "أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية ونحن بحاجة الى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية نلتزم بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة".







كما أشار الى أن "كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني"، لافتاً إلى أن "خلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة واللبناني لا يُشترى ولا يباع".

وبشأن أعداد النازحين السوريين في لبنان، أشار إلى أنه "حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين"، كاشفا أن "أي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين".

وعن ذهابه إلى سوريا، قال:"لم اذهب الاسبوع الماضي الى سوريا والتنسيق قائم مع الجيش لمتابعة الاشكالات الحدودية واليومية".