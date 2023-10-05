أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه "لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بالدمج"، موضحاً أن "دوام قبل الظهر هو للبنانيين وبعد الظهر للسوريين ولا تبديل في سياسة وزارة التربية".

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واعتبر في حديث لقناة "mtv" أن "الحل لمشكلة النزوح ليس بزيارة الى سوريا ولا نعرف السوري كيف يفكّر و"ما عطى سرّو لحدا بعد" والمطلوب قرار لبناني موحّد"، وقال: "الطلاب السوريون يتعلمون وفق المنهج اللبناني وتكاليف هذا التعليم مدفوعة من الجهات المانحة".



وردا على مطالبات له بإقفال المدارس التي يتعلّم فيها سوريون، قال: "شو منعمل بالاولاد السوريين؟ لا يمكننا تركهم في الطرقات ونعتمد على الجهات المانحة لتعليم هؤلاء".



