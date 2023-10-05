وزير الزراعة: كل العزاء لسوريا والرحمة للشهداء الابرار

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "إكس ": "ستبقى سوريا عزيزة صامدة، يستهدفها الارهاب والعدو الاسرائيلي ، وتنتصر مرفوعة الراية .كل العزاء لسوريا والرحمة للشهداء الابرار".

Advertisement