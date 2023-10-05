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لبنان

أمل بإحداث خرق

Lebanon 24
05-10-2023 | 18:00
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لا يزال موفد عربي يأمل بإحداث خرق، وهو ينتظر إشارة إقليمية من دولة معنية بجملة ملفات من بينها لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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