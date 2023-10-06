"مأساة مفجعة".. حزب الله يُدين الجريمة الإرهابية في سوريا

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دان "حزب الله" الجريمة الإرهابية في سوريا، ‏التي استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.وقال في بيان: "يتقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية، ومن الجيش السورى قيادة وضباطا وجنودا، ومن الشعب السوري الشقيق باسمى ايات العزاء واصدق مشاعر المواساة والحزن بالشهداء العسكريين والمدنيين، في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بفعل الجريمة الارهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والارهاب".وأضاف: "ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة اخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ اكثر من عقد مع الجماعات الارهابية ومشغليها الاقليميين والدوليين وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سوريا وشعبها الصامد والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح الى ممارسة ادوارها الاجرامية كلما عادت الحياة في سوريا الى طبيعتها وكلما تنعم الشعب السوري بالامن والاستقرار وذلك بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات".وأكد حزب الله وقوفه التام والتزامه القاطع الى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة، وقال: "كلنا ثقة ان هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز، ونسال الله تعالى ان يمن بالرحمة على الشهداء الابرار وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عائلاتهم بالصبر والمواساة".