رمى نفسه من الطابق الثالث.. هذا ما حصل في طريق الجديدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "ع.ب" أقدم على رمي نفسه من الطابق الثالث في منطقة طريق الجديدة.



وبحسب المعلومات، عملت فرق الاسعاف لنقله إلى مستشفى المقاصد.

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