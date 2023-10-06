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لبنان

رمى نفسه من الطابق الثالث.. هذا ما حصل في طريق الجديدة

Lebanon 24
06-10-2023 | 00:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "ع.ب" أقدم على رمي نفسه من الطابق الثالث في منطقة طريق الجديدة.

وبحسب المعلومات، عملت فرق الاسعاف لنقله إلى مستشفى المقاصد.
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