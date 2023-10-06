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لبنان

في حاصبيا... عناصر أمن الدولة تزيل خيمة للنازحين السوريين

Lebanon 24
06-10-2023 | 01:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عناصر من أمن الدولة تابعة لمكتب حاصبيا- مرجعيون، عملت على إزالة خيمة  للنازحين السوريين قيد الانشاء في أرض زراعية خاصة لأحد أبناء بلدة ابوقمحة قضاء حاصبيا .
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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