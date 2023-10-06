في حاصبيا... عناصر أمن الدولة تزيل خيمة للنازحين السوريين

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عناصر من أمن الدولة تابعة لمكتب حاصبيا- مرجعيون، عملت على إزالة خيمة للنازحين السوريين قيد الانشاء في أرض زراعية خاصة لأحد أبناء بلدة ابوقمحة قضاء حاصبيا .

Advertisement