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لبنان

خطوة جديدة داخل متاجر الغذاء في لبنان.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-10-2023 | 02:15
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لوحظَ أنَّ بعض متاجر بيع الغذاء الكبرى باتت تستعين بـ"دوائر صحيّة" ثابتة داخلها من أجل الكشف على جودة الغذاء والطعام يومياً خوفاً من وجود بضائع فاسدة قد تؤثر على صحة المواطنين وتضرب ثقتهم بمركز البيع.
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ومن الممكن أن تتعمم هذه التجربة تباعاً على مختلف المراكز والمتاجر، باعتبار أنها تتركُ نوعاً من الثقة لدى المستهلكين. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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