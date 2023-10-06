Advertisement

لبنان

طقس خريفيّ متقلّب... والامطار مستمرّة؟

Lebanon 24
06-10-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1114168-638321809045194315.jpg
Doc-P-1114168-638321809045194315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
 
وجاء في النشرة الاتي:
Advertisement
 
 
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة ويستمر حتى ليل الاحد حيث يتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة ليل الاحد فجر الاثنين.
 
 
ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول  بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات.
 
السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات.
 
-الحرارة على الساحل من 24 الى 28 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.
 
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.
 
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
 
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس: 6,35
 
-ساعة غروب الشمس: 18,17
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-06
02:45 | 2023-10-06
03:00 | 2023-10-06
05:00 | 2023-10-06
04:53 | 2023-10-06
04:48 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24