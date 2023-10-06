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لبنان

إنخفاض في سعر صفيحة البنزين.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
06-10-2023 | 02:24
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 54000 ليرة لبنانية وسعر المازوت 17000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1760.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1798.000 ليرة لبنانية
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- المازوت: 1764,000 ليرة لبنانية
- الغاز: 968,000 ليرة لبنانية

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