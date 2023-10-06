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لبنان

جمعيات "خائفة" في لبنان.. تفاصيل تكشف السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-10-2023 | 02:45
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سادت مخاوف أوساط بعض الجمعيات المعنية بقضايا حقوقية من تطويق أعمالها في الداخل اللبناني وذلك بعدما برز كلام عن أنّ متمولين لبعض المشاريع الأساسية وجدوا صعوبة في تطبيق ما يريدونه على أرض الواقع.

وتتخوف الأوساط من لجوء بعض الجهات الداعمة لتلك الجمعيات إلى "تقليص" تمويل تلك الأخيرة وبالتالي "إنحسار" عملها في ظلّ الأزمة الراهنة، الأمر الذي قد يترك عشرات الموظفين في مهبّ الريح.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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