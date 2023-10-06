جمعيات "خائفة" في لبنان.. تفاصيل تكشف السبب

سادت مخاوف أوساط بعض الجمعيات المعنية بقضايا حقوقية من تطويق أعمالها في الداخل اللبناني وذلك بعدما برز كلام عن أنّ متمولين لبعض المشاريع الأساسية وجدوا صعوبة في تطبيق ما يريدونه على أرض الواقع.



وتتخوف الأوساط من لجوء بعض الجهات الداعمة لتلك الجمعيات إلى "تقليص" تمويل تلك الأخيرة وبالتالي "إنحسار" عملها في ظلّ الأزمة الراهنة، الأمر الذي قد يترك عشرات الموظفين في مهبّ الريح.

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