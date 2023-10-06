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لبنان

جريمة مروعة: قتلاه بدم بارد ثمّ سلباه درّاجته الآليّة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 21 سنة في الناعمة!

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"ليل تاريخ 18/09/2023، وفي محلة الناعمة الطريق البحرية، أقدم مجهولان مسلّحان على محاولة سلب المغدور: حسين كرنيب (مواليد عام 2002، لبناني) درّاجته الآليّة بقوة السلاح. وعند قيامه بمقاومتهما، أقدم أحدهما على إطلاق النار من مسدّس حربيّ باتّجاه الشاب المذكور. فأصيب بطلقات عدّة في ظهره ورجله، وتمكن المجهولان من سلب الدراجة، وفرّا الى جهة مجهولة. وتم نقل المصاب الى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجروحه.
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على الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها في موقع الجريمة، وتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما. حيث تبين أن الفاعلين حضرا الى المحلة على متن دراجة آليّة، وبعد تنفيذ عملية سلب الدراجة وإطلاق النار على الضحية، توجها الى منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبنتيجة المتابعة المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية الفاعلين وهما:

- ح. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)

- ل. ش. (مواليد عام 2005، سوري)

بنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت من توقيفهما في النبطية، وضبط السلاح المستخدم في جريمة القتل.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يؤلفان عصابة سلب دراجات آليّة بقوة السلاح نفّذت عددًا كبيرًا من هذه العمليات في مناطق بيروت وجبل لبنان. واضافا أنهما خلال قيامهما بمحاولة سلب دراجة آليّة في الناعمة بتاريخ 18/09/2023، حاول الضحية مقاومتهما فأقدم الاول على إطلاق عيارات نارية متعدّدة باتجاهه، وارداه قتيلًا. ثمّ قاما بعدها بسلب الدراجة، والفرار بها الى منطقة برج البراجنة، ليقوما لاحقًا ببيعها في صبرا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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