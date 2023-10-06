معلومات تُكشف عن إشكال الدورة.. هذا ما قامت به مخابرات الجيش

أفاد مصدر أمني لقناة "الجديد" أنه لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي، إلا أن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8.



وبحسب المصدر، تبين أن أوراق السوريين غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام الذي سيتخذ الإجراء القانوني.

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