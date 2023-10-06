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لبنان

معلومات تُكشف عن إشكال الدورة.. هذا ما قامت به مخابرات الجيش

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:25
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أفاد مصدر أمني لقناة "الجديد" أنه لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي، إلا أن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8.

وبحسب المصدر، تبين أن أوراق السوريين غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام الذي سيتخذ الإجراء القانوني.
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