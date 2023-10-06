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لبنان

في جونيه... أطلق النار على صهره ثم على نفسه!

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً وقع ليلاً بين المدعو "ف. ك"  ووالد زوجته "ك. خ"، تطور الى اطلاق نار من الاخير على صهره الذي أصيب بطلقتين.

ثم قام "ك. خ" بإطلاق النار على نفسه داخل سيارته من نوع تويوتا مما ادى الى وفاته على الفور.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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