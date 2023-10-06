Advertisement

لبنان

سرقة كابلات كهرباء من شارع في طربلس... وانقطاع التيار

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1114204-638321898485054871.jpg
Doc-P-1114204-638321898485054871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اقدموا فجر اليوم على سرقة كابلات كهرباء عائدة لشركة قاديشا من شارع نديم الجسر في طربلس.

وأدى ذلك الى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة والجوار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في سبلين... سرقة كابلات محطة داوود العلي النحاسية
lebanon 24
06/10/2023 13:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة كابلات محطتي كهرباء في جدرا وبعاصير
lebanon 24
06/10/2023 13:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية نوعية.. هكذا أوقف الرأس المدبّر لعمليات سرقة كابلات كهربائية من أدما
lebanon 24
06/10/2023 13:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رمت نفسها أمام دراجة بخارية مسرعة في وسط الطريق... هكذا تصدّت شرطية لعملية سرقة! (فيديو)
lebanon 24
06/10/2023 13:58:46 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

كابلات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-10-06
05:00 | 2023-10-06
03:00 | 2023-10-06
06:35 | 2023-10-06
06:17 | 2023-10-06
05:59 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24