سرقة كابلات كهرباء من شارع في طربلس... وانقطاع التيار

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اقدموا فجر اليوم على سرقة كابلات كهرباء عائدة لشركة قاديشا من شارع نديم الجسر في طربلس.



وأدى ذلك الى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة والجوار.

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