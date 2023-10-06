معلمة شابة من صور تفارق الحياة بسبب انفجار في السويد!

توفيت إبنة منطقة البرغلية في صور، سهى سامر سعد اثر التفجير الإرهابي الذي وقع في المبنى السكني الذي تسكنه مع عائلتها في منطقة ستورفريتا - أوبسالا السويد.



وتجدر الإشارة إلى أن سعد هي معلمة وتبلغ من العمر 24 عاماً.

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