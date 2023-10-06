Advertisement

لبنان

معلمة شابة من صور تفارق الحياة بسبب انفجار في السويد!

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1114206-638321902456253454.jpg
Doc-P-1114206-638321902456253454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت إبنة منطقة البرغلية في صور، سهى سامر سعد اثر التفجير الإرهابي الذي وقع في المبنى السكني الذي تسكنه مع عائلتها في منطقة ستورفريتا - أوبسالا السويد.

وتجدر الإشارة إلى أن سعد هي معلمة وتبلغ من العمر 24 عاماً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة ثلاثة أشخاص في انفجارين بمناطق سكنية وسط السويد (سانا)
lebanon 24
06/10/2023 13:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجاران منفصلان في هولندا
lebanon 24
06/10/2023 13:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة تركية تستهدف منشأة السويدية للغاز والكهرباء شمال شرق سوريا (الحدث)
lebanon 24
06/10/2023 13:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري: انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية
lebanon 24
06/10/2023 13:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24

انفجار

السويد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-10-06
05:00 | 2023-10-06
03:00 | 2023-10-06
06:35 | 2023-10-06
06:17 | 2023-10-06
05:59 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24