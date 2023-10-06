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لبنان

إقفال صيدليّة بالشمع الأحمر... هذا ما كانت تبيعه للمواطنين

Lebanon 24
06-10-2023 | 05:46
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أقفلت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدّولة برفقة مفتشة من نقابة الصيادلة، صيدليّة، بالشمع الأحمر، في عكّار.

وأتى ذلك، بعد ورود معلومات للمديريّة عن بيعها الأدويّة المهرّبة، من دون خضوعها للإجراءات المخبريّة والإداريّة اللازمة، قبل دخولها إلى لبنان، ومن دون التراخيص اللازمة من وزارة الصحّة ولا من نقابة الصيادلة. 
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ويملكها م.د.، والتحقيق جارٍ مع صاحبها بإشراف القضاء المختصّ.
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