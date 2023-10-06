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لبنان

خطار يجول على مراكز الدفاع المدني جنوباً ضمن إطار جولاته الميدانية

Lebanon 24
06-10-2023 | 05:59
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جال المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار، في مراكز الدفاع المدني المنتشرة على طول الساحل اللبناني الجنوبي انطلاقاً من صور، مروراً بصيدا، الدامور، وصولاً إلى بيروت، ضمن إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها على مراكز الدفاع المدني.
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وتأتي هذه الزيارة بعد أن تفقد الاسبوع الماضي المراكز المنتشرة على طول الساحل اللبناني الشمالي من طرابلس الى جونية. 

وتهدف هذه الجولة للإطلاع على الأوضاع العامة وشؤون العناصر لا سيما المثبتين حديثاً اثر فوزهم في المباراة المحصورة لرتبتي فرد ورتيب والذين بلغ عددهم 2124 عنصراً. 

وأعطى خطار توجيهاته إلى عناصر الدفاع المدني والتي كان قد توجه بها إلى زملائهم خلال الجولة الماضية لجهة الحضور النظامي الى مراكز العمل، ورفع الجهوزية إلى حدها الأقصى لمواجهة خطر اندلاع حرائق الغابات.

كما شدد على "الانضباط وبخاصة الامتناع عن كتابة أو نشر أي آراء أو مطالبات متعلقة بالدفاع المدني في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي دون اذن مسبق، وأي مخالفة تعرّض الموظف للعقوبات المسلكية". 

واكّد ان "موضوع الهبات التي تقدم إلى مراكز الدفاع المدني، وهي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تتم وفقاً للأصول القانونية المتعارف عليها دون المس بصورة الدفاع المدني، مع التنبيه الى فرض العقوبات على من يخالف القوانين المتعارف عليها بهذا الشأن تحت أي ذريعة كانت".
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