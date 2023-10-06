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لبنان

الخوري بحث مع السفير الفرنسي والقائم بالأعمال العراقي في التعاون القضائي المشترك

Lebanon 24
06-10-2023 | 06:17
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إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ، السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان هيرفيه غارو الذي زاره على رأس وفد إداري من السفارة لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان، وذلك في حضور القاضيين كارل عيراني وجوي مخايل.
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بعد اللقاء، أشار الوزير الخوري الى أن "الزيارة أتت في إطار التعارف لمناسبة تولي السفير غارو مهامه الجديدة،  وقد تم خلالها عرض للوضعين القضائي والقانوني في لبنان، خصوصاً ما يتصل بعلاقة وزارة العدل وكيفية التعاون المشترك مع فرنسا في كل ما من شأنه تعزيز الوضع القضائي في لبنان وتحسينه".

كما استقبل وزير العدل القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي يرافقه المستشار في السفارة الدكتور ميدين الكلش، وتناول البحث التطورات العامة في المنطقة، إضافة الى التحضيرات القائمة لانعقاد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المزمع عقده في بغداد يومي  15 و 16 تشرين الأول الجاري والذي سيشارك فيه لبنان ممثلاً بوزير العدل القاضي الخوري.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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