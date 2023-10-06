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لبنان

بري أبرق الى الاسد معزيا: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا في معركتها في مواجهة الإرهاب

Lebanon 24
06-10-2023 | 06:35
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أبرق رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا بشهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص. 
 
نص البرقية
وجاء في نص البرقية : "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
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وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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