امن الدولة توقف سارق درّاجاتٍ ناريّةٍ في بنت جبيل

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أوقفت دوريّة من مديريّة النبطيّة الإقليميّة - مكتب بنت جبيل، المدعوّ (م.ع)، "لإقدامه على سرقة درّاجة ناريّة من بلدة محيبيب، وأقرّ في أثناء التحقيق بِما نُسِبَ إليه".وافادت مديرية امن الدولة في بيان بانه "يأتي توقيف (م.ع.) المذكور، ضمن الحملة التي تقوم بها أمن الدّولة في لبنان، وبالتحديد في النبطيّة، على خلفيّة انتشار ظاهرة سرقة الدرّاجات الناريّة وبيعها أو تهريبها إلى الخارج.أُحيل الموقوف على الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه".