Advertisement

لبنان

امن الدولة توقف سارق درّاجاتٍ ناريّةٍ في بنت جبيل

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1114240-638321982135763760.png
Doc-P-1114240-638321982135763760.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دوريّة من مديريّة النبطيّة الإقليميّة - مكتب بنت جبيل، المدعوّ (م.ع)، "لإقدامه على سرقة درّاجة ناريّة من بلدة محيبيب، وأقرّ في أثناء التحقيق بِما نُسِبَ إليه".

وافادت مديرية امن الدولة في بيان بانه "يأتي توقيف (م.ع.) المذكور، ضمن الحملة التي تقوم بها أمن الدّولة في لبنان، وبالتحديد في النبطيّة، على خلفيّة انتشار ظاهرة سرقة الدرّاجات الناريّة وبيعها أو تهريبها إلى الخارج.
Advertisement

أُحيل الموقوف على الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-10-06
05:00 | 2023-10-06
03:00 | 2023-10-06
08:36 | 2023-10-06
08:14 | 2023-10-06
07:58 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24