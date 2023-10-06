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لبنان

فرنجيه: كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:21
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كتب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه عبر منصة "اكس": "كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرج الضباط في حمص … حمى الله المنطقة من الإرهاب".
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