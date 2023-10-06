فرنجيه: كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا

كتب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه عبر منصة "اكس": "كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسوريا قيادة وشعبا في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرج الضباط في حمص … حمى الله المنطقة من الإرهاب".

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