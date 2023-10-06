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لبنان

سلوم: للإنخراط في معركة الحفاظ على هوية لبنان الصحية والوطنيّة

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:40
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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، الجامعة الأنطونيّة في بعبدا، والتقى آباء الرهبنة الأنطونيّة حيث  أكّد " ضرورة إنخراط الجميع في معركة الحفاظ على هويّة لبنان، لاسيّما إزاء كل ما يتعرّض له لبنان من تغيير لهويّته، وصورته المميّزة إن على الصعيد الصحّي عبر اجتياح الدواء المهرّب وانتشار كل ما هو غير شرعي، أو عمليّة النزوح السوري التي تدمّر ما تبقّى من شبكة صحيّة وكذلك معالم الكيان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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