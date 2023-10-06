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لبنان

بالصورة... حريق داخل متجر لبيع الألبسة

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:58
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في الطبقة الثانية داخل متجر لبيع الالبسة مؤلف من طبقتين في جل البحر - صور.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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