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لبنان

جنبلاط: ستبقى تضحيات الجيوش العربية محل فخر واعتزاز على مدى الزمن

Lebanon 24
06-10-2023 | 08:36
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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "اكس": "لقد حطم الجندي العربي في حرب تشرين اسطورة التفوق الاسرائيلي وستبقى تضحيات الجيوش العربية محل فخر واعتزاز على مدى الزمن".
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