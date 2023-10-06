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لبنان

إزالة خيّم للنازحين السوريين (صور)

Lebanon 24
06-10-2023 | 08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أمن الدولة أزالت خيماً غير شرعية للنازحين السوريين في الحمامص - خاج الخيام وفي الوزاني، وفي أبو قمحة - حاصبيا.
 
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