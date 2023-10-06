لحود تفقد في مرفأ بيروت اعمال مسح المخزون السمكي في المياه اللبنانية

جال المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في المركب العلمي التركي في مرفأ بيروت يرافقه مدير التنمية الريفية الدكتور شادي مهنا، ورئيس دائرة الصيد البحري المهندس عماد لحود، و رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي شربل الحاج، ورئيس مركز الحجر الصحي البيطري الياس شعبان والمراقب المركزي للاحراج والصيد شادي صيقلي، ورئيس مركز اسماك بيروت شربل نمور.

وجال لحود والوفد المرافق على طاقم السفينة وتفقد تجهيزاتها ومختبراتها واشرف على عمل الخبراء .

وخلال الجولة اكد ان "المركب يقوم للسنة الثالثة على التوالي بدراسة المخزون السمكي بالتنسيق بين وزارة الزراعة و الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الاسود GFCM وبالتعاون مع خبراء المجلس الوطني للبحوث العلمية وان هذا المركب العلمي التركي AKDENIS 1 يعتبر من أحدث سفن البحثية في المتوسط ويقوم بالجرف القاعي لدراسة المخزون السمكي على اعماق تتراوح بين ٣٠ و ٦٣٠ م وذلك باستعمال تقنية علمية حديثة".

وشدد على ان "هذه الدراسة تتيح معرفة كميات الأسماك التجارية وتطور مخزون الاسماك من الأصناف التجارية والأصناف الدخيلة الغازية مع التركيز على الانواع المستهلكة محلياً خصوصاً في الأماكن العميقة الغير مستهدفة من قبل الصيادين وانه حتى الآن تم مسح اكثر من ٣٠ موقع وكانت النتائج واعدة حسب الكميات والأنواع".

وأكد ان "الهدف هو تطوير قطاع الثروة السمكية وتطوير اسطول الصيد البحري وتشجيع الشباب اللبناني على الاندماج في قطاع الصيد من خلال تطوير الاسطول ودراسة أماكن الصيد الواعدة في كامل المياه اللبنانية وتحسين مداخيل الصيادين من جهة، و ومن جهة أخرى تأمين حاجة لبنان والحد من الاستيراد لتعزيز الامن الغذائي وعلى المدى الطويل البدء بتصدير الاسماك من لبنان".

وتفقّد لحود أعمال مسح المخزون السمكي في المياه اللبنانية، وأعلن ان "استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمصايد الاسماك في دول البحر المتوسط لتطوير قطاع تربية الاسماك البحرية والنهرية من اجل استثمار أجدى ومستدام للثروة البحرية وتطوير نظم تربية الاسماك".