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لبنان

"الخارجية" أدانت العدوان على سوريا: قتل المدنيين يشكل عملاً ارهابياً مرفوضا

Lebanon 24
06-10-2023 | 11:26
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: 
 
تدين وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان الاعتداء الارهابي بالمسيرات المحملة بالذخائر المتفجرة على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدنيين المدعوين ومن بينهم نساء وأطفال.
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تتقدم الوزارة من السوريين، حكومةً وشعباً، بخالص العزاء وصادق المواساة على المصاب الاليم، وتتمنى الشفاء العجل للجرحى والمصابين.
كما تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين بشكل خاص أن قتل المدنيين يشكل عملاً ارهابياً مرفوضا".
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