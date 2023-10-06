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لبنان
غداً.. هذا ما سيحصل في محلّة العدليّة
Lebanon 24
06-10-2023
|
11:29
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
ستقوم بلدية بيروت يوم غد اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال تزفيت المسلك الممتدّ من خلف بنك بيروت باتجاه مبنى الأوليفيتي في محلّة العدليّة.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في المكان.
لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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