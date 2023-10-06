غداً.. هذا ما سيحصل في محلّة العدليّة

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:ستقوم بلدية بيروت يوم غد اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال تزفيت المسلك الممتدّ من خلف بنك بيروت باتجاه مبنى الأوليفيتي في محلّة العدليّة.ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في المكان.لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.