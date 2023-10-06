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لبنان

بعد إحباط عملية تهريب في طرابلس.. الجيش يحذّر!

Lebanon 24
06-10-2023 | 11:38
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أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وفقاً لبيان صادر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، اليوم. 


وبحسب البيان، تمكنت الدورية من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعيًّا من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلًا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.
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وبهذا الصدد، جددت قيادة الجيش تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.
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