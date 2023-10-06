غداً.. تدابير سير تحت جسر جلّ الديب

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

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ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر للطريق تحت جسر جل الديب على المسلك الغربي مقابل السفارة الكنديّة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت 07/10/2023، ولغاية ظهر الأحد 08/10/2023.ستؤدّي هذه الأعمال إلى إشغال "مسرب أقصى اليمين" من المسلك.لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.