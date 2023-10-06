Advertisement

لبنان

غداً.. تدابير سير تحت جسر جلّ الديب

Lebanon 24
06-10-2023 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1114312-638322166672815466.jpg
Doc-P-1114312-638322166672815466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
 
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر للطريق تحت جسر جل الديب على المسلك الغربي مقابل السفارة الكنديّة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم السبت 07/10/2023، ولغاية ظهر الأحد 08/10/2023.
Advertisement

ستؤدّي هذه الأعمال إلى إشغال "مسرب أقصى اليمين" من المسلك.

لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-10-06
17:05 | 2023-10-06
16:02 | 2023-10-06
15:42 | 2023-10-06
14:46 | 2023-10-06
14:27 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24