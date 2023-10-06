​اللواء إبراهيم دان "هجوم حمص": مهد الحضارات لن يكون يوماً مرتعاً للإرهاب

دان اللواء عباس ابراهيم "الهجوم الإرهابي، الذي طال الكلية الحربية في حمص".

وقال في بيان: "تأبى الأيام أن تمر في سوريا من دون أن يضع عليها السوريون ختم معاناتهم الدامغ، ومن دون أن يوقعوا عليها بدمائهم"، مضيفاً: "آخر التواقيع المجزرة الرهيبة التي ارتقى على أثرها أكثر من ثمانين شهيدا ومئتي مصاب في الكلية الحربية السورية في منطقة الوعر في حمص".

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وتابع: "الإرهاب لا دين له ولا جغرافيا، ويستهدف كل يوم مهد الحضارات والتاريخ سوريا، ولكن من دون جدوى، وهكذا منذ عقد ونيف من الزمن. كان الضباط السوريون في السابق يتخرجون ويمارسون مهامهم الأمنية والوطنية حتى يصيروا يوسف العظمة، وها هم اليوم يتخرجون مباشرة من الكليات العسكرية يوسف العظمة، وآخر دفعة من الأبطال كان موعدها مع التاريخ والمجد أمس، في حمص. وقفوا على منصة التخرج وصدحوا بأعلى دمائهم وأرواحهم: كل أرض في سوريا هي ميسلون، وكل ضابط هو يوسف العظمة".



وفي الختام، أكد أن "مهد الحضارات لن يكون يوما مرتعاً للإرهاب مهما غدر".