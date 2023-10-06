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لبنان

​ بحضور شانتال عون.. لقاء جمع نصرالله بباسيل

Lebanon 24
06-10-2023 | 13:23
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أفادت معلومات "الجديد" أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لم ينته ولم يتوقف، بل تطور الى حصول لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار النائب جبران باسيل وعقيتله شانتال عون باسيل. 
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