​ بحضور شانتال عون.. لقاء جمع نصرالله بباسيل

أفادت معلومات "الجديد" أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لم ينته ولم يتوقف، بل تطور الى حصول لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار النائب جبران باسيل وعقيتله شانتال عون باسيل.

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