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لبنان

بري لقائد الجيش: "منمددلك".. وهكذا رد الأخير

Lebanon 24
06-10-2023 | 13:17
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قالت مصادر مقربة من عين التينة لـ "الجديد": "هناك ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم قدرته على التأخر بالدعوة الى جلسة انتخابية سيما وانه اصبح اسير موقفه الذي اكد فيه ان اي جلسة مقبلة ستكون مفتوحة بدورات متتالية".
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وفي سياق منفصل، أفادت المعلومات أن قائد الجيش جوزاف عون تحدث في لقائه مع بري منذ أكثر من شهرين عن أهمية تعيين رئيس لأركان في المجلس العسكري وخطورة الفراغ في القيادة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية. 
 
وأضافت: "رد الرئيس بري على قائد الجيش قائلاً "البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش ومنمددلك" فأجابه عون "ما بدي تمددولي لكن ضروري التعيين في رئاسة الاركان"."
 
 
 
 
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