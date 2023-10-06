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لبنان

سرقة "فان".. أُفرغت حمولته وأُحرق

Lebanon 24
06-10-2023 | 14:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقاً شبّ في "فان" معد لنقل البضائع على طريق ضهور المنية.
 
ووفقاً للمعلوما،ت تبين أن ألفان مسروق من منطقة العيرونية - زغرتا، وتعود ملكيته للمواطن "ه.ح"، وقد تمت سرقته وتفريغ حمولته ومن ثم إضرام النيران فيه، وفر بعدها الفاعلون إلى جهة مجهولة .
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والتحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين من قبل الأجهزة المختصّة. 
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