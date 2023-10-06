حول الاستكشافات المحتملة في البلوك رقم 9.. هذا ما قاله فياض

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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى أن "المنطق يقول إنّه يوجد غاز في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية".وفي حديث تلفزيونيّ، لفت إلى أنّ ترسيمَ الحدود البحريّة الجنوبية "هو الّذي تسبّب بالحفر"، مشدداً على أنّه نظراً للمسوحات والوضع في المنطقة، فكلّ ذلك "يدلّ على أنّه يجب أن يكون هناك غاز أو نفط ببحر لبنان، والأمر يرتبطُ بالوقت والكلفة فقط".كما أوضح أنّ أشخاصاً من هيئة إدارة البترول ووزارة الطّاقة يُراقبون عمليّة الحفر، مؤكداً أنّ "تقارير يوميّة تصلنا بشأن تقدّم عملية الحفر.وعن إمكانية العرقاو من الجانب الاسرائيلي، رأى أنّ ليس لدى هذه السّلطات القدرة على فعل ذلك بعد بدء عمليّة الحفر، مشدداً على أنّ "الاستقرار فُرض ونحن نستفيد منه".الى ذلك، نفى فياض وجود اي علاقة بين عمليّة الحفر وانتخاب رئيس الجمهوريّة.