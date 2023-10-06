اجتماعات لم تتوقّف

لم تتوقّف الاجتماعات بين الفريق المكلَّف من حزب الله، وتيار يخوض المعركة الرئاسية عبر "خلية الأزمة" فيه، وآخرها لقاء بدَّد الكثير من الشبهات التي تجمَّعت في أجواء الفريقين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement