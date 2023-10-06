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لبنان

لا مفاوضات حول النزوح قبل حسم الملف الرئاسي

Lebanon 24
06-10-2023 | 19:00
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نُقل عن جهات على اتصال بموقف دولة معنية بموضوع النزوح أن لا مفاوضات مع لبنان حول هذا الموضوع، قبل حسم الملف الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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