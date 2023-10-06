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لبنان

تدابير سير السبت والأحد من كورنيش المزرعة باتّجاه المتحف

Lebanon 24
06-10-2023 | 18:00
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ الآتي:
ستقوم بلدية بيروت يومي السبت والأحد 7-8 تشرين الأول اعتبارًا من الساعة 07،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال سحب المياه من داخل نفق البربير المسلك الممتد من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف وتركيب مضخّات مياه في النفق المذكور.
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وستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير داخل النفق بالتاريخين المذكورين أعلاه حيث سيتم تحويل السير الى جانب النفق.
لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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