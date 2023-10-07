خائف من "خضّة".. ماذا يُريد بري؟

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كانت لافتة المعلومات التي كشفت مؤخراً مضمون كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بشأن التمديد للأخير على رأس المؤسسة العسكرية، وقول الأخير إنّه يرفض هذا الأمر وسط مطالبته بتعيين رئيسٍ جديد للأركان.وفي السياق، قالت مصادر مقربة من حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ بري يتمسّك بالتمديد لعون من دون أي مساومات، مشيرة إلى أنّ المؤسسات الأخرى يمكن أن تشهدَ بعض الإجراءات البعيدة عن التمديد، لكنّ الجيش "خط أحمر" ولا يمكن التلاعب بمصيره بتاتاً لسببين: الأول ويتمثل بوجود حاجة ماسة لقيادة تُدرك حقيقة المخاطر الأمنية ولديها المقدرة على ضبط الأمور بطريقة جيدة كما يجري الآن. أما السبب الثاني فهو أنّ العسكريين ورغم الأزمة القائمة، يضعون "ثقتهم" بالقيادة الحالية، وبالتالي فإن أي تغيير في قواعد اللعبة الآن سيعني "تزعزعاً" للمؤسسة العسكرية في ظلّ الظروف الصعبة.وبحسب المصادر، فإنّ بري يريدُ الأمر الحاسم وهو تجنيب الجيش أي خضّة لأن الأمور "غير محمولة".