البيسري.. عنوان المرحلة!

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في اطار استمرار المساعي القطرية، يبدو أن الموفد القطري إلى لبنان جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) بات أكثر تحديدا في التعامل مع القوى السياسية في الساعات الماضية، اذ بات يطرح إسماً محدداً للرئاسة.وبحسب مصادر مطلعة فإن ابو فهد طرح على من التقاهم من قوى المعارضة اسم المدير العام للامن العام بالانابة اللواء إلياس البيسري كمرشح توافقي، وطلب منهم إجابة واضحة بشأن إمكان الموافقة عليه.وبحسب المصادر فإن الموقد القطري سيسوّق اسم البيسري لدى "قوى الثامن من اذار" ايضاً لكن بعد حصوله على ضمانات من المعارضة بإمكان السير به ضمن تسوية شاملة.في المقابل افادت اوساط "قوى الثامن من آذار" ان الموفد القطري عرض في لقاءاته أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام.