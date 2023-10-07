نادي الحكمة: المفاوضات لم تصل الى نتيجة بعد

Advertisement

تتفاقم الأزمات، وخاصةً المالية منها في "نادي الحكمة" الرياضي في بيروت. وفي هذا الإطار كشف مصدر مطلع على مجريات الإستقالات والمفاوضات من اجل الوصول الى حل يبقي النادي قائماً ويكمل الموسم الرياضي للعام 2023-2024 ان هناك صعوبات كبيرة في اعادة النهوض بالنادي بسبب الإلتزامات المادية المترتبة على الفريق والتي تبلغ قيمتها حوالي مليوني دولار لهذه السنة ، فيما لا يوجد في حساب النادي الا 55 دولارا أميركي "فريش".واشار المصدر "الى أن المفاوضات التي يخوضها نائب قواتيّ ورئيس لجنة نيابية لم تصل بعد الى النتائج التي تنهض بالفريق".وختم المصدر "ان الإشكالية الكبرى تتمثل في أن اي مموّل للنادي لن يرغب بتمويل فريق لن ينافس،كما هو الظاهر، على بطولة لبنان".