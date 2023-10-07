بعد العملية المشتركة للمقاومة داخل إسرائيل.. رصاص ابتهاج وتكبيرات داخل مخيمات لبنان

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سمع تكبيرات وإطلاق رصاص الابتهاج داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وذلك بعد تنفيذ العملية المشتركة صباح اليوم السبت للمقاومة الفلسطينية والتي أوقعت عدداً من القتلى داخل فلسطين المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".