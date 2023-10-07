الجيش أزال "غرفة" للحزب

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توقعت مصادر مطلعة ان الجيش طالب وساهم بإزالة غرفة اضافها "حزب الله" الى احدى "تحصيناته" عند الحدود اللبنانية الجنوبية بعد ان تجاوزت هذه الغرفة الجديدة الخط الأزرق.ووفق المصادر فان هذا الغرفة تختلف عن الخيمتين اللتين نصبهما الحزب في مزارع شبعا، اذ انها تقع في منطقة تم فيها سابقا ترسيم الحدود، لذلك وتجنبا لزيادة التوترات وبعد اتصالات عديدة، تم ازالة الجزء الجديد في احدى التحصينات..