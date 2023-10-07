"حزب الله" في استنفار منذ يومين.. ما علاقة غزة؟

Advertisement

أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" أعلن مستوى جديد من الاستنفار منذ يومين، وقد ربطه المتابعون بما حصل في حمص ورغبة الجيش السوري بالقيام بعملية في المحافظة.واشارت المصادر الى انه وبعد اشتعال الحرب في قطاع غزة يبدو ان الاستنفار يهدف الى مواكبة التطورات العسكرية التي قد تحصل في المنطقة..