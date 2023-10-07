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لبنان

"حزب الله" في استنفار منذ يومين.. ما علاقة غزة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2023 | 02:15
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أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" أعلن مستوى جديد من الاستنفار منذ يومين، وقد ربطه المتابعون بما حصل في حمص ورغبة الجيش السوري بالقيام بعملية في المحافظة.

واشارت المصادر الى انه وبعد اشتعال الحرب في قطاع غزة يبدو ان الاستنفار يهدف الى مواكبة التطورات العسكرية التي قد تحصل في المنطقة..
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لبنان

خاص

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